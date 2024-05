A Fiorano la reliquia di Giovanni Paolo II: la cerimonia solenne a 43 anni dall'attentato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per rendere grazie a Dio - recita una nota della Basilica Pontificia di Fiorano - sarà celebrata la Solenne Celebrazione Eucaristica con il collocamento della Reliquia, per favorire una rinnovata venerazione da parte del Popolo di Dio'In occasione di questo importante momento di fede, saranno presenti alla cerimonia le autorità civili e militari, l’ambasciatore di Polonia S.E. Sig. Kwiatkowski e i prelati polacchi dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola.La Solenne Celebrazione delle 20.30 sarà preceduta dalla cerimonia di benvenuto (19.30) che si svolgerà sul piazzale della Basilica con la deposizione dell’omaggio floreale presso la Statua di San Giovanni Paolo II, situata nel piazzale antistante la Basilica.Sarà una serata di festa caratterizzata dalle marce sinfoniche eseguite dalla Banda Flos Frugi di Fiorano e dal concerto della cupola campanaria, suonata dai maestri campanari del Frignano.Il 13 Maggio ancora oggi rimane una data significativa per la Chiesa cattolica: giorno dedicato alla Madonna di Fatima, colei che secondo i credenti - deviò il proiettile dell’attentato di piazza S.Pietro, il 13 maggio 1981.