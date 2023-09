A Modena 2038 i beneficiari della Carta Solidale 'Dedicata a te'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.modena.it), secondo il numero di protocollo Dsu Isee per ragioni di privacy, l’elenco dei beneficiari della Carta solidale “Dedicata a te” del valore di 382,50 euro per l’anno 2023, istituita dal Governo e utilizzabile per comprare generi di prima necessità.Nel comune di Modena le famiglie individuate dall’Inps che hanno diritto a usufruire della carta, da attivare con un primo acquisto entro il 15 settembre, sono 2.038, ma diverse lettere raccomandate inviate dai Servizi sociali del Comune ai beneficiari sono ritornate al mittente, in molti casi per scaduta giacenza o con motivazione “sconosciuto all’indirizzo”.Chi non ha ricevuto la lettera dal Comune può verificare nell'elenco se è presente la propria posizione e, in caso positivo, può recarsi presso la sede del Centro per le famiglie (Sportello Informafamiglie, via del Gambero 77, tel. 059 8775846, email centroperlefamiglie@mediandoweb.it, lunedì e giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.00, mercoledì 14.30-18.30) dove gli verrà consegnata la lettera necessaria per il ritiro della carta presso un ufficio postale.È possibile verificare la propria iscrizione nell’elenco controllando se il numero di protocollo Dsu Isee (ovvero, il codice alfanumerico presente in alto a destra nell’attestazione Isee) è presente e se lo stato corrispondente è 'Beneficiario idoneo e selezionato”. La graduatoria pubblicata, pur avendo omesso il cognome e il nome dei beneficiari della carta, è redatto in ordine alfabetico secondo l’iniziale del cognome.L’agevolazione è definita e stanziata dal Governo: l’Inps ha fornito al Comune l’elenco delle famiglie beneficiarie e l’Amministrazione ha provveduto all’invio delle raccomandate. Per poter accedere al beneficio, però, la carta dovrà essere utilizzata per un pagamento prima del 15 settembre, pena la perdita dell’agevolazione.