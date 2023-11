A Modena le reliquie di Santa Teresa e i genitori: 4 giorni di veglie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le reliquie di santa Teresa e dei suoi genitori, i santi Louis e Marie-Azélie Martin, saranno portate nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa, dove resteranno esposte da lunedì 27 a giovedì 30 novembre. Per l’occasione le porte della chiesa resteranno aperte per la preghiera dei fedeli.Tra gli appuntamenti più importanti: da lunedì 27 a mercoledì 29 si terrà la preghiera del Rosario alle 18 seguita dai Vespri alle 18.30 e dalla Messa alle 19. Ogni celebrazione sarà seguita dalla Veglia notturna fino a mezzanotte.

L’ultimo giorno, giovedì 30 novembre, si terrà l’Ufficio delle Letture alle 7 e la Messa delle 12. Seguirà la partenza delle reliquie alle 14.30. Nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 i fedeli potranno partecipare a visite guidate alla mostra sui santi Martin e alla proiezione di due video sulla vita della Santa di Lisieux, uno più lungo e uno più breve (per ragazzi).



Era dal 2020 che le reliquie di santa Teresa e dei suoi genitori non lasciavano Lisieux dopo che le Peregrinatio erano state sospese durante la pandemia.



Nata ad Alençon il 2 gennaio 1873, santa Teresa Martin visse ventiquattro anni. La sua fu un’esistenza semplice, trascorsa prima in famiglia fino a 15 anni. Poi nel Carmelo di Lisieux, dove rimase fino alla sua morte il 30 settembre 1897. Il valore della sua testimonianza sarà messo in luce con la pubblicazione postuma dei suoi scritti e con le innumerevoli grazie ottenute dai fedeli che la invocano fino ai nostri giorni.



Santa Teresa fu fatta beata nel 1923, santa nel 1925, patrona delle missioni nel 1927 e patrona di Francia nel 1942. Di lei san Pio X affermò che sarebbe diventata la più grande santa dei tempi moderni. Poi, nel 1997, san Giovanni Paolo II la riconobbe dottore della Chiesa. I suoi genitori invece sono stati proclamati beati nel 2008 e santi nel 2015 divenendo la prima coppia di sposi a essere canonizzata insieme, come famiglia.