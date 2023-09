A Parma si apre il Salone del Camper

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma presenta “Picnic nel Bosco temporaneo”, un’installazione verde allestita in uno spazio di 160 metri quadri tra i padiglioni 3 e 4 dove i visitatori potranno sperimentare una nuova formula di paesaggio che prende vita e apre le porte alla sosta, al relax, al ristoro e all’accoglienza.Una zona living all’aperto con oltre 250 piante e diverse specie forestali, concepita per gli incontri immersi nel verde, circondati da alberi e sedute naturali costruite con materiali riciclati o di recupero. I viaggi in camper permettono di vivere en plein air e rappresentano una delle modalità più rispettose dell’ambiente in termini di riduzione delle emissioni di CO2 prodotte. E allora, perché non creare all’interno del Salone un bosco temporaneo per ospitare i viaggiatori? Un luogo di ritrovo in cui poter riscoprire sé stessi attraverso la magia e la bellezza degli alberi che si riappropriano degli spazi artificiali urbani dove il verde della natura, il comfort, il benessere e la tranquillità si fondono.Alla fine, ogni viaggiatore potrà scegliere di adottare o regalare uno degli alberi presenti dandogli un nome e con un messaggio alla persona che lo riceverà (una e-mail o un biglietto da stampare), contribuendo alla creazione di un nuovo bosco in città: il Bosco dei Viaggiatori.

Attraverso la scansione del QR code si potrà accedere al link dedicato:



Bosco dei viaggiatori

Nascerà un nuovo polmone verde che contribuirà non solo a migliorare la qualità dell’aria e della vita delle persone, a riqualificare il paesaggio, a preservare la biodiversità, a ridurre l’effetto isola di calore, ma anche a mantenere la connessione con la natura per l’integrità e il benessere di tutti a tutte le età. Ogni albero acquistato e piantato con KilometroVerdeParma, grazie all’applicazione web MapMyTree, sarà registrato e geolocalizzato ai fini della nuova strategia forestale dell’UE che si impegna a piantare tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.



L’abbraccio verde dell’Oasi del Salone

L’Oasi del Salone: un abbraccio verde che ristora e ritempra dalle fatiche dell’evento fieristico. Un’esperienza colorata, tattile e materica per sentirsi per un momento circondati dalla natura. Seduti su grandi tronchi, di passaggio, o anche solo con uno sguardo. L’Oasi, inserita nel padiglione 6, testimonia l’importanza sempre maggiore del verde nel mondo outdoor, ideale complemento di campeggi, aree camper, villaggi turistici.



La realizzazione è a cura de Il Giardino di Alessio Bazzini, con la progettazione di Equa Tomorrow Landscapes.



Alla scoperta del territorio con gli eventi del CAI

Nel Padiglione 4, il CAI, Club Alpino Italiano, presenta una serie di affascinanti attività, aperte al pubblico ogni giorno dalle 9:30 alle 18. L’esperienza inizia con due mostre fotografiche, la prima intitolata “Presenze silenziose: ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano” a cura di CAI Nazionale”; la seconda, dal titolo “Le pietre e la storia. Maestà, edicole votive, cippi di confine lungo le strade ed i sentieri dell’Appennino parmense”, è un’esposizione curata dalla sezione di Parma del CAI.



Inoltre da segnare in agenda l’appuntamento di venerdì 15 Settembre alle ore 15, presso l’area Padiglione 2 – Viaggi, Incontri e Racconti, dove avrà luogo la presentazione del volume “Tesori Nascosti“, realizzato dal giornalista e fotografo Andrea Greci.



Tutte queste attività offrono un’occasione straordinaria per esplorare a fondo la bellezza naturale e la ricchezza delle montagne italiane.



Salone del Camper per tutta la famiglia: coinvolgimento per i grandi, divertimento per i piccoli!



Il Salone del Camper si trasforma in un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, grandi e piccini (ingresso gratuito per i bimbi fino a 6 anni). Mentre gli adulti si immergono nelle novità tra i vari padiglioni, i più piccoli possono godere di attività di intrattenimento sicure e avvincenti. Questa sinergia offre il modo perfetto per vivere l’evento in perfetta armonia, assicurando che grandi e piccini abbiano il loro spazio ben definito.



Anche quest’anno, nell’apposita area dedicata ai più piccoli, troverete eventi entusiasmanti “solo per bambini”, nel vivace padiglione 2. Ecco un’anteprima dei programmi: Kinderheim, la tenda nel bosco. Area di custodia e intrattenimento per i piccoli esploratori realizzata da operatori professionali specializzati a cura di Associazione Annidolci. Permetterà ai genitori di completare la visita in fiera in libertà e serenità, con la consapevolezza che i loro piccoli si stanno divertendo affidati a mani sicure. Tutti i weekend 9.30–18, giorni feriali 14-18, per bambini dai 3 agli 8 anni.



Le favole dell’orso Ludo. Narrazione dal vivo e giochi da tavolo per momenti di relax in famiglia per bambini dai 3 ai 10 anni. Biblioteca: scegli le tue favole da leggere o farti raccontare da mamma e papà, per bambini dai 3 ai 6 anni. Giochi Furbi – Smart Game, i più bei giochi di società per passare del tempo insieme in allegria. Per tutti: dai 3 ai 99 anni. Polpo Lab – sabato e domenica (11-12 e 15-16) laboratori creativi ispirati agli albi illustrati con il duplice intento di promuovere la lettura e la cultura del libro tra i lettori di domani, nonché di favorire la socialità in un ambiente sicuro, stimolante e in continua evoluzione. Attività accessibile previa iscrizione a: polpoludo@gmail.com. Per il programma completo segui il link https://www.salonedelcamper.it/le-favole-dell-orso-ludo/



Confermata l’area Amici a 4 Zampe: benessere e divertimento per Fido!



Promossa dall’associazione Cappuccetto Rosso e con il supporto tecnico fornito da Arcaplanet, l’Area Amici a 4 Zampe è situata di fronte al padiglione 3, creando un vero paradiso per i nostri compagni pelosi. Questo spazio è stato ideato in collaborazione con esperti cinofili qualificati ENCI, con l’obiettivo primario di offrire agli amici a quattro zampe un’esperienza di massimo divertimento e benessere.



L’area è accessibile durante i fine settimana dalle 09:30 alle 18:00, mentre nei giorni feriali sarà aperta dalle 15:00 alle 18:00. Si tratta di uno spazio completamente dedicato ai nostri fedeli amici, offrendo sia attività ludiche sia attività specifiche come obedience, agility, esercizi di propriocezione e sfide di fiuto.



Zebre Parma Rugby protagoniste al Salone del Camper



L’esperienza “Mete in Camper” rappresenta un’opportunità unica di partecipare a una serie di attività presso il campo da rugby in scala ridotta appositamente allestito, con istruttori professionisti selezionati dalla FIR, Federazione Italiana Rugby del CONI, e che vede per la prima volta protagonisti i giocatori della Zebre Parma Rugby, squadra di punta che eccelle nella Top16 europea.



Evento clou di questa iniziativa è la “Camper Cup“, una sfida amichevole che avrà luogo presso lo stadio Lanfranchi nel tardo pomeriggio di lunedì 9 settembre: presentando il biglietto del Salone del Camper sarà possibile accedere gratuitamente all’evento.



Il campo scuola è allestito tra i padiglioni 3 e 5, e sarà sempre attivo nei giorni di manifestazione, mentre solo sabato 9 settembre fino alle 13.



Per approfondimenti https://www.salonedelcamper.it/comunicato-stampa-mete-in-camper/



Al Villaggio degli Sport emozioni e attività con Minigolf, Hockey, Basket e Calcio



“Il Villaggio degli Sport” è uno spazio dedicato a emozioni e movimento in collaborazione con SportInCamp ASD, Associazione sportiva dell’Emilia-Romagna. Qui, bambini e ragazzi (dai 8 ai 17 anni) avranno l’opportunità di partecipare a una varietà di attività sportive coinvolgenti.



Le sessioni sportive si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00, mentre nei fine settimana è possibile partecipare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Questo programma flessibile è stato progettato per adattarsi alle diverse esigenze quotidiane.



L’offerta sportiva comprende una serie di discipline coinvolgenti, tra cui Minigolf, Hockey, Basket e Calcio. Questa varietà offre l’opportunità di esplorare nuove attività o coltivare la passione per uno sport preferito. Ma le sorprese non finiscono qui! Sono state organizzate attività speciali che saranno disponibili solo in date specifiche: sabato 9 e domenica 10 settembre, verrà offerta l’opportunità di sperimentare il divertimento del Racchettoni, mettendo alla prova agilità e precisione; mercoledì 13 settembre, è prevista un’emozionante avventura in Mountain Bike, che porterà a prendere confidenza con percorsi stimolanti su due ruote; sabato 16 e domenica 17 settembre, sarà possibile immergersi nella Pallamano, mettendo in campo abilità e spirito di squadra.