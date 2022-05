A quattro giorni dalla fine dell'anno, scuola in sciopero

Sciopero nazionale degli insegnanti e del personale della scuola pubblica, di ogni ordine e grado. Al centro della mobilitazione per le principali sigle sindacali che lo hanno promosso Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil Scuola Rua e Snals/Confsal, 'le norme inaccettabili e umilianti contenute nel decreto legge 36'.Sulla partecipazione ci sono dei dubbi, nonostante la manifestazione sia promossa dalle maggiori rappresentanze i sindacali. I precari non possono e non vogliono perdere una giornata di lavoro, il fronte dei dirigenti e presidi a livello nazionale si è dichiarato contrario e tanti non vogliono fare perdere gli ultimi giorni, con verifiche ed ultime interrogazioni, agli studenti. Nell'ultima settimana con un giorno lavorativo in meno per la festa del 2 giugno. Significativo poi il fatto che, a quanto ci risulta, le famiglie di studenti di diverse scuole modenesi non avrebbero ricevuto, in questo caso, la comunicazione dello sciopero e delle possibili ore di lezione non garantite.lo sciopero è stato preceduto da numerose assemblee ed è organizzata una manifestazione provinciale, in forma statica di docenti e personale Ata alle ore 10 (e sino alle 12) nel piazzale Ma.Ta. nell’area della ex Manifattura Tabacchi.Lavoratori e sindacati chiedono di stralciare dal decreto del Governo tutte le disposizioni che peggiorano le condizioni di lavoro e invadono il campo della contrattazione. La formazione e gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro devono essere regolati dal contratto, non per legge.E’ necessario aprire al più presto le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da tre anni, e rivalutare nel nuovo contratto le retribuzioni di tutti i profili professionali. E’ necessario incrementare ulteriormente le risorse stanziate in legge di Bilancio. E’ inaccettabile procedere con un sistema a premi per pochi.'Occorre dare stabilità al lavoro e rafforzare gli organici anziché tagliarli. Il sistema di reclutamento deve assicurare la copertura dei posti vacanti e prevedere la stabilizzazione del personale precario' - chiudono CGIL, Cisl e Uil.Deve essere riconosciuta la professionalità di chi lavora nella scuola come risorsa fondamentale, valorizzando il lavoro delle persone, si devono mettere in sicurezza le scuole, colmare squilibri e divari territoriali, ridurre il numero di alunni per classe'di aderite convintamente allo sciopero. 'Si tratta di un’ottima occasione per protestare contro la visione economicista e tecnicista della scuola ribadita dal ministro Patrizio Bianchi e per stralciare dal decreto del Governo tutte le disposizioni che invadono il campo della contrattazione sindacale' - scrive in una nota la Segreteria del partito. 'Tutto questo per respingere provvedimenti imposti da un governo arrogante che nelle parole è dalla parte della scuola, ma nei fatti reitera tagli e riforme sciagurate, protagoniste degli ultimi vent’anni'