Abitudini e consigli per aiutare il bambino a dormire bene

Borse sotto gli occhi, occhiaie, senso di spossatezza generale, sono tutti segni inequivocabili di una notte trascorsa in bianco. Tutti i genitori di bambini piccoli hanno vissuto almeno una volta queste esperienze. E come mai? Perché il loro figlioletto non ne voleva sapere di addormentarsi o si era svegliato all'improvviso senza più riprendere sonno. Per evitare di ritrovarci anche noi in queste spiacevoli situazioni possiamo mettere in atto tutta una serie di accorgimenti per garantire al nostro bambino un lungo sonno ristoratore. Un sonno fino al mattino seguente e senza risvegli notturni. Vediamo cosa è possibile fare a questo fine. Talvolta basta anche solo fare attenzione all'abbigliamento del bambino per la notte. I migliori pigiami per bambini li scaldano infatti senza farli sudare, per esempio, e gli conciliano il sonno. Continua a leggere per trucchi e consigli su come far addormentare i piccoli.Astuzie e precauzioni per far dormire meglio i bambini: a cosa i genitori dovrebbero fare massima attenzione per notti serene.Ogni bambino ha un come un orologio interno preimpostato a partire dai primi cicli di sonno e veglia. Se ad esempio nascesse la notte, i suoi orari sarebbero inizialmente sfasati rispetto al ritmo normale che hanno anche gli adulti. In questo caso farebbe fatica ad addormentarsi di buon'ora. Bisognerà dunque abituarlo poco a poco effettuando dei minimi spostamenti di orario. Passo passo. Fino a sincronizzare il ritmo del bambino su cicli di sonno e veglia accertabili.Un'altra causa che ostacola il rapido sopravvenire del sonno nel bambino è la troppa attività nelle ore precedenti la nanna. Va sempre evitata, senza se e senza ma. Sia che si tratti di stimolazione fisica con giochi e corse, sia nel caso di stimolazione visiva attraverso la tivù o lo schermo di un computer o una console. Fate calmare i bambini e spegnete la televisione. Vedrete che poi dormiranno molto meglio.Fate in modo che il bambino sappia riconoscere da sé in autonomia quando sta arrivando l'ora di andare a dormire. In che modo? Vi starete chiedendo. La risposta è semplice: facendogli compiere una serie di azioni come lavare i denti, o ascoltare una favola letta ad alta voce dal genitore. Tutte cose che, se fatte con regolarità, potrà associare all'idea di andare poi a dormire.Con le opportune accortezze, e quando le altre strategie si saranno rivelate fallimentari, un rimedio estremo è tenere il bambino in mezzo ai genitori. Il calore e il respiro degli adulti lo calmeranno predisponendolo all'addormentamento. Solitamente, una volta che avrà raggiunto all'incirca l'anno di vita non c'è più bisogno di questo sotterfugio.I migliori pigiami per bambini sono quelli che consentono la traspirazione del sudore. Un bambino la cui pelle può respirare liberamente è un bambino felice e di conseguenza sarà meno nervoso, quindi più calmo e più facilmente incline all'addormentamento.Molti genitori, del tutto in buonafede, commettono talvolta il seguente errore: lasciare il bambino fermo nella seggetta a far nulla tutto il giorno. Così però non avrà la possibilità di scaricare le sue energie. Sarà quindi nervoso e ancora iperattivo quando giungerà la sera. E allora poveri quei genitori che cercheranno senza riuscirci di farlo addormentare. Il bambino deve invece, non diversamente, a quell'età, da un cucciolo di animale, sfogarsi nell'arco diurno e solo così vorrà dormire con facilità dopo.Si tratta di un errore abbastanza comune e non dovuto a cattiveria, ma a un equivoco. Infatti sebbene sia generalmente diseducativo reagire con troppa sollecitudine a ogni pianto del bambino, ignorarlo la notte se si sveglia all'improvviso non è una scelta giusta. Bisognerà in quei momenti provvedere a calmarlo prontamente, oppure i livelli di ansia nel bambino non faranno che aumentare. E l'ansia non è granché amica del sonno.Ciò detto, se tutte queste attenzioni dovessero rivelarsi infruttuose, allora sarà il momento di interpellare naturalmente il pediatra per valutare eventuali problemi clinici.