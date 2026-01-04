Acrobazie mozzafiato e una proposta di matrimonio: notte di emozioni al Galapennino

Carolina Kostner che a bordo pista si emoziona quando vengono ricordati al pubblico i suoi straordinari successi sportivi. Il presidente della Polisportiva Fanano Mattia Piccinelli che a fine serata si inginocchia per chiedere alla sua compagna Cecilia Sargenti di sposarlo. Gli occhi lucidi di genitori e nonni mentre ammirano le piccole star della serata pattinare con atleti della nazionale. E poi il toccante minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage dei ragazzi in Svizzera. La voce straordinaria di Mimì che incanta. Il mostruoso talento di Philip Warren che scalda le tribune gremite con il suo incredibile salto mortale con avvitamento. Doveva essere una notte magica per Fanano e così è stato con l’undicesima edizione del Galappennino che non delude le aspettative confermandosi uno degli eventi più attesi e riusciti nel circondario bissando anche quest’anno il traguardo del sold out nonostante le temperature vicine allo zero.Il freddo si è fatto sentire (e come) sabato a Fanano ma non è riuscito in alcun modo a condizionare l’entusiasmo con cui oltre mille spettatori hanno applaudito i protagonisti della serata iniziata con una spettacolare coreografia - omaggio ai giochi olimpici - che ha visto in pista oltre 50 pattinatori della Polisportiva Fanano tra cui le piccolissime star di appena sei anni.“Il fuoco è acceso, i sogni sono vivi, che i giochi del Galappennino abbiano inizio”: è stata Carolina Kostner a dare il via alla serata con un susseguirsi di esibizioni che per oltre due ore hanno incantato ed emozionato i presenti che hanno potuto gustarsi a pochi metri le performance di Chiara Minighini, Gabriele Frangipani e delle coppie Jasmine Tessari/Marco Garavaglia, Giulia Isabella Paolino/Andrea Tuba, Zoe Bianchi/Daniel Basile e Irina Napolitano/Edoardo Comi.Star indiscussa della serata l’atteso ospite internazionale, il pattinatore “acrobata” californiano Philip Warren, il ‘backflip man” unico al mondo ad effettuare il salto mortale sul ghiaccio con avvitamento che ha regalato un vero e proprio show. Ha stupito (e non poco) con il suo timbro unico Mimì, la cantante vincitrice dell’edizione 2024 di X Factor che ha mostrato tutto il suo formidabile talento promettendo poi di tornare a Fanano per imparare anche a pattinare.Le emozioni sono proseguite fino all’ultimo secondo, con la proposta di matrimonio del presidente della Polisportiva Fanano (e capitano della squadra di hockey Fanano Miners) Mattia Piccinelli alla compagna Cecilia Sargenti, istruttrice e vice-presidente della Polisportiva che ha di fatto definito “da sogno” questa serata: “Un’emozione unica,una serata indimenticabile per me per quanto accaduto con la proposta del mio compagno e per tutta Fanano e la Polisportiva che anche quest’anno hanno dimostrato quanta bellezza e importanza rappresenti il Galappennino”.Tanta soddisfazione anche per il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli: 'Sono davvero contento e ringrazio di cuore atleti, volontari e tutta la Polisportiva che è riuscita a realizzare una manifestazione divenuta ormai simbolo dell’inverno e delle vacanze di Natale sul Cimone'.