L’Amministrazione comunale di Modena ricorda, in un messaggio di cordoglio, Luciana Torricelli, scomparsa all’età di 76 anni, sottolineando 'come il suo impegno e la sua passione abbiano contribuito negli anni allo sviluppo del servizio educativo anche con progetti come la Città dei Bambini e degli Adolescenti per il quale il Comune ha ricevuto nel 2001 il primo premio del ministero dell’Ambiente per una città sostenibile delle bambine e dei bambini'.'Sono molto addolorato per la scomparsa di un’amica, Luciana Torricelli, sempre dalla parte dei bambini, sempre dalla parte dei più deboli. Luciana è stata una delle creatrici dei servizi per l’infanzia di Modena, tutta la città le deve moltissimo' - afferma il candidato sindaco Pd Massimo Mezzetti.Luciana Torricelli, che avrebbe compiuto 77 anni in maggio, ha lavorato per il Comune di Modena tra il 1971 e il 2008 quando è andata in pensione dopo un periodo di distacco in Regione proprio per seguire le attività legate alla 'Promozione della città dei bambini e delle bambine'.