A lungo vicario per la carità nell'arcidiocesi di Bologna, a Bologna, per molti anni, è stato vicino ai malati dell'ospedale Sant'Orsola, di cui è stato vicario e ai detenuti della Dozza, carcere vicino alla sua parrocchia, Sant'Antonio da Padova.'Ci ha lasciato don Giovanni Nicolini, uomo di profonda conoscenza e cultura, dal cuore immenso e dalla mente grande e pura. Un uomo che ha vissuto fino in fondo parole ed esperienze quali accoglienza, perdono, fraternità'. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ricorda il sacerdote e monaco della Comunità delle famiglie della Visitazione. Tra i primi collaboratori di don Giuseppe Dossetti, a lungo vicario per la Carità nell’Arcidiocesi di Bologna, don Nicolini è stato anche direttore della Caritas diocesana, 'ed è in particolare questo ruolo che ha dimostrato la sua vicinanza agli ultimi, a cui non ha esitato aprire le porte: migranti, carcerati, senza fissa dimora, vittime della tratta'.'La vita di don Nicolini- prosegue Bonaccini- è stata segnata da grandi personalità ed esperienze straordinarie: Dossetti, il Concilio Vaticano, Lercaro, don Milani, i grandi filosofi. Tutto questo l’ha portato ad affiancare i poveri. Oggi ci sentiamo tutti più soli, ma rimane in noi il suo sorriso, la sua capacità di ascoltare, accogliere e dare parole di speranza, quel forte senso di pace e giustizia che sapeva trasmettere'.