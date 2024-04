Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Punto di riferimento per tutta la famiglia, è rimasto accanto al professore anche dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi, nei suoi viaggi all'estero come incaricato dell'Onu. Le sue capacità professionali e umane lo portarono a diventare vice capo divisione del Cesis.'Sono molto addolorato per la scomparsa di Stefano Fregni che mi ha protetto per lunghissimi anni con grande competenza, dedizione e amicizia - ha detto Prodi all'Ansa -. Un'amicizia che ho ricambiato con sincerità. Stefano era una persona generosa e porterò per sempre con me l'affetto che mi ha dimostrato e ricorderò sempre il suo sorriso'. Stefano Fregni lascia la moglie Martine, i figli Federico e Francesca e i fratelli Claudio e Gianna.