Aipo: 'La cassa di espansione del Panaro è del tutto efficiente'

in relazione all’ articolo sulla cassa di espansione del Panaro recentemente pubblicato dalla vostra testata, a firma di Marco Amendola, riteniamo necessario inviare le seguenti precisazioni, a beneficio di lettori e cittadini.Nell'articolo non vengono riportate alcune informazioni, particolarmente rilevanti per lettori/lettrici e cittadinanza.La prima è che la cassa di espansione del fiume Panaro è pienamente funzionante, tanto che è stata fondamentale per la sicurezza dei territori, grazie al suo riempimento in situazioni di piena, in particolare nel 2014 e nel 2020.Le prove di invaso, prescritte dalla Direzione Generale Dighe, sono iniziate con l’esecuzione della prima fase, che ha visto, come da protocollo, un parziale invaso della cassa. A seguito degli elementi misurati nel corso di tale prova, sono stati eseguiti alcuni interventi al fine di poter passare alle fasi successive.

Le prove di invaso sono comunque operazioni complesse e realizzabili in presenza di ben determinate condizioni meteo, visto che si tratta di riempire la cassa per tutto il tempo necessario ad effettuare le misurazioni e le verifiche previste.

Ciò che deve essere chiaro, però, è che la cassa è del tutto efficiente, come ha più volte dimostrato.



La seconda informazione fondamentale è che proprio l’installazione delle paratoie regolabili, avvenuta nel 2013 - sulla quale c’è stata una doverosa e apprezzata presentazione pubblica - ha consentito di rendere la cassa ancora più efficiente rispetto al periodo precedente, consentendo di stabilire, in caso di piena rilevante, quale portata far defluire dalle bocche della diga, aumentando così il livello di sicurezza delle aree a valle: come accaduto nella gravosa piena avvenuta proprio l’anno dopo l’installazione, il 2014, durante la quale le nuove paratoie furono efficacemente movimentate a beneficio dei territori attraversati dal Panaro.



Infine, riteniamo che dovrebbe essere considerato un fatto positivo che AIPo realizzi, in base alle normative vigenti e alle prescrizioni della Direzione Generale Dighe - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un ulteriore miglioramento tecnico delle paratoie utilizzate nella cassa del Panaro.



Ing. Gianluca Zanichelli - Direttore Vicario Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo