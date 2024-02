Al Museo Enzo Ferrari in mostra i pezzi unici del Cavallino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La nuova mostra è stata aperta il 18 di febbraio, una data spartiacque nella storia dell'automobilismo con la nascita di Enzo Ferrari.

'Come vuole la tradizione, abbiamo aperto il 18 di febbraio la nuova mostra 'Ferrari One of a Kind' dove celebriamo l'unicità di ogni Ferrari con un focus sulle personalizzazioni. Abbiamo la Ferrari 812 Competizione Tailor made che abbiamo scelto un po' come macchina simbolo di questa mostra, e abbiamo il presente e il passato con la 166 MM, modello personalizzato da Gianni Agnelli e che possiamo ritenere la prima Tailor made nella storia della Ferrari', spiega Michele Pignatti Morano, direttore dei Musei Ferrari Modena e Maranello. Negli spazi del Museo Enzo Ferrari di Modena, fra le 16 vetture esposte ognuna ha la propria storia unica: è possibile ammirare la Monza SP1 del 2018, la prima della serie Icona in un originale color oro opacizzato, ripreso anche nei cerchi ruota e in altre componenti interne; oppure la Daytona SP3 Carbon Look realizzata con la fibra di carbonio non nera come è solito vedere, ma di colore 'rubino transitional', che consente particolari effetti cromatici in base alla luce solare.



E poi tanto giallo, con la Ferrari 812 Competizione Tailor made, primo esemplare di una serie limitata di 999 pezzi, recentemente battuta all’asta durante il gala benefico organizzato a New York da Ferrari lo scorso 17 ottobre 2023.



Un tuffo nel mondo della rossa, ma anche una mostra interattiva, in cui per i visitatori è possibile toccare con mano i materiali che il Centro stile Ferrari nella sede di Maranello, New York e Shanghai, mette a disposizione dei clienti, e poter configurare in questo modo la rossa dei propri sogni. Grande il riscontro anche degli appassionati in termini di visite, che arrivano a Modena e Maranello per poter vedere e vivere da vicino la storia del cavallino rampante, tanto che nel 2023 i Musei Ferrari hanno registrato il record assoluto di visite con più di 740mila visitatori. E sembra in dirittura d'arrivo il progetto per il collegamento con una pista ciclabile fra i due musei. Mostra che sarà ravvivata nel corso di tutto il 2024 da aggiornamenti periodici che coinvolgeranno le vetture esposte per consentire di mostrare al pubblico sempre un maggior numero di pezzi unici. “One of a Kind” sarà aperta al pubblico fino al 17 febbraio 2025.

Marco Amendola