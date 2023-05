Al Parco Ferrari oggi c'è Zampa Fest

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Zampa Fest ha un obiettivo ben preciso: divertirsi con i nostri amici a quattro zampe e passare una giornata al parco in totale relax. Un pomeriggio di festa che si terrà domani, domenica 7 maggio dalle 14 alle 18 nella stessa location che l'ha ospitata lo scorso anno, il Chiosco Orange 182 al Parco Ferrari (entrata da Strada San Faustino 182).L'evento è patrocinato dal Comune di Modena, ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e Radio Bruno.L'ingresso a Zampa Fest e a tutte le attività in programma è gratuito.Dal gelato per cani al laboratorio di pittura: tutte le novità a Zampa Fest 2Tra le novità di quest'anno c'è un gelato creato dallo chef e vincitore della prima edizione di Masterchef, Spyros. Un particolare gelato, gustoso e goloso, ideato appositamente per gli amici a quattro zampe. Per chi invece vuole portarsi a casa anche un bel ricordo c'è 'Ritratti di cane', il laboratorio di pittura, gestito da ENPA, dove tutti i partecipanti potranno mettere alla prova il proprio talento con dei modelli d'eccezione: i loro cani oppure un modello del canile di Modena.In programma anche tante altre attività sempre pensate per gli amici a quattro zampe.

Si parte con la sfilata canina amatoriale, un momento divertente dove il cane, accompagnato dal suo proprietario, percorre la passerella cercando di guadagnarsi gli applausi e i sorrisi del pubblico presente.

Poi la Dog Dance, un'intera area del parco dove i cani possono praticare esercizi e figure a tempo di musica. Un'attività dinamica come anche la mobility e agility dog, entrambe discipline non agonistiche costituite da percorsi ad ostacoli dove il cane, insieme al suo 'umano' possono mantenere e rafforzare il loro rapporto attraverso questo tipo di percorsi. Durante il pomeriggio sono previsti anche vari percorsi educativi personalizzati e comandi di base, per rafforzare la relationship tra cane e proprietario. A Zampa Fest sarà possibile anche incontrare e conoscere più da vicino il lavoro delle guardie zoofile e confrontarsi con educatori cinofili. E dopo tutte queste attività, arriva finalmente il momento conviviale e rilassante con l'aperitivo canino, in un'area adibita totalmente al relax, nei pressi del bar, circondata dal verde del Parco Ferrari dove potersi godere un buon aperitivo, per gli amici a quattro zampe e i loro proprietari.



'Sarà un'edizione ricca di novità - spiega Sara Lugli, Marketing Manager Italia di Livisto insieme al responsabile prodotti veterinari Dott. Renato Da Pozzo che seguono l'organizzazione dell'evento - che speriamo possano piacere ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Ci sarà Spyros che preparerà un gustoso gelato, la possibilità di cimentarsi con la pittura e come sempre la nostra amata sfilata. Zampa Fest è inoltre un appuntamento che ha come obiettivo quello di proporre una serie di attività divertenti e guidate da esperti dog trainer. Ricordiamo che l'evento è aperto a tutti, per passare una giornata di felicità e relax immersi nella natura del parco'.









Livisto, azienda leader vicina al benessere degli animali domestici



Zampa Fest è un evento ideato e promosso da Livisto, azienda farmaceutica veterinaria che si prende cura degli animali domestici con un'ampia gamma di prodotti, sicuri ed efficaci, per il benessere e la loro salute.



'Livisto ogni giorno cerca di offrire al consumatore prodotti di qualità, sicuri, efficaci, rendendo lo slogan 'Along with you' ovvero 'Insieme a te' non solo un concetto astratto, ma un concreto impegno dell'Azienda. Una frase importante che racchiude i nostri valori, - prosegue Sara Lugli, Marketing Manager Italia di Livisto - saldamente radicati nel marchio Livisto come passione, felicità, disponibilità, energia e ovviamente un grande amore per quello che facciamo e per i nostri amici pelosi'.



I partner dell'evento



Caleidos, cooperativa sociale; Dogtourist che offre consigli e informazioni sulle strutture 'petfriendly' per andare in vacanza con il proprio cane; Fare Ambiente: guardie zoofile; Ice Dog, gelato per cani; Porko Gatto, scuola cinofila con varie attività per i cani, dall'educazione di base a quella avanzata e tanto altro; Portamiconte, associazione che si occupa di organizzare, appoggiare progetti ed eventi che aiutano l'inserimento e l'accettazione degli amici a 4 zampe nella società e nel contesto urbano, avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore pet; Orange 182, locale che ospita l'evento; Rifugio del gatto: associazione di volontariato che gestisce il gattile ENPA di Modena e si occupa del soccorso e cura di gatti feriti, abbandonati o non autosufficienti; Stop & Go, centro cinofilo che si occupa dell'educazione dei cuccioli, cani adulti e della loro crescita sportiva.