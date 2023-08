Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono stati ritrovati alcuni ritagli in plastica, resti di contenitori di sostanza stupefacente, ma le cantine non risultavano essere invase da ratti, ne' da scarafaggi, i percorsi erano puliti a differenza da quanto riportava la segnalazione.All’interno del condominio sono state registrate alcune situazioni di fragilità sociale, che saranno segnalate ai competenti servizi comunali.L’attività di verifica proseguirà nei prossimi giorni per riscontrare qualche segnalazione di degrado pervenuta, ovvero escludere che non si versi in un procurato allarme.Nella serata del 14 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in Via Stazione, dove era stata segnalata la presenza di una coppia di giovani fidanzati che erano in stato di alterazione.I militari, dopo aver identificato un 20enne e la sua compagna 25enne, hanno richiesto l’intervento sul posto del 118, in quanto la ragazza lamentava di avere delle irritazioni alla gola e agli occhi, dovute presumibilmente all’utilizzo di spray urticante da parte di uno sconosciuto passante.All’arrivo dell’ambulanza, il 20enne ha cercato in tutti i modi di ostacolare le operazioni per il trasferimento della compagna in pronto soccorso.Prima si è messo davanti al mezzo non farlo ripartire e poi è entrato all’interno per evitare che i sanitari prestassero le prime cure alla donna.Con l’arrivo della pattuglia l’uomo è stato calmato: entrambi sono stati accompagnati in ospedale.