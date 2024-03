'Allerta sul cumulo di macerie dell’ex capannone Civ& Civ'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con ogni probabilità non vi sarà nulla di nocivo tra quelle macerie ma di fatto, dopo i lunghi lavori di abbattimento, la montagna di rottami è stata cosparsa di una sostanza rossa per evitare che eventuali folate di vento disperdano polveri che potrebbero venire a contatto con l’uomo.

Alle preoccupate domande dei residenti dell’adiacente Villaggio Europa alcuni tecnici che sovrintendono alla demolizione hanno risposto che si può essere “ottimisti”, perché anni fa fu eseguita una prima bonifica e, comunque, questa sostanza rossa di cui sono state cosparse le macerie dovrebbe evitare che eventuali polveri nocive giungano alle case. Una risposta che non tranquillizza i residenti che si chiedono anche se gli operai che vi hanno lavorato fossero protetti? Inoltre si chiedono se non si potessero eseguire saggi di verifica sulle strutture prima di abbatterle. Cosa prescrive al riguardo la normativa e il SPSAL-Servizio Prevenzione Sicurezza Ambiente e Lavoro dell’ASL? Speriamo che le comprensibili preoccupazioni dei residenti siano eccessive e trovino presto una risposta tranquillizzante ma di sicuro non si è informato della situazione chi abita a pochi metri dalle demolizioni. Di sicuro non tranquillizza affermare, dopo la demolizione, che si aspettano le analisi dell’ASL' - chiude Modena Volta Pagina.