Durante il pattugliamento, i Carabinieri della locale Stazione hanno ricevuto una segnalazione riguardante due cani intrappolati in un’abitazione invasa dall'acqua e dal fango, a seguito dell'esondazione del torrente confinante.I militari, accedendo all'abitazione tramite un ponticello sul Rio d'Orzo, si sono fatti strada con dei badili per superare il terreno insidioso. Giunti al box dei cani recintato da rete metallica, hanno forzato i lucchetti di ingresso e sono riusciti a individuare un cane nero di razza meticcia di circa 25-30 kg, con il corpo completamente sommerso dal fango.Il carabiniere scelto Gabriele Fiori ha afferrato il cane per la collottola, riuscendo a estrarlo dal fango e a consegnarlo all'Appuntato Scelto Vittorio Colombini, che, facendosi strada tra il fiume, ha restituito l'animale alla proprietaria, la quale ha immediatamente prestato le prime cure.Purtroppo, nonostante gli ulteriori sforzi, il secondo cane non è stato ritrovato a causa del forte afflusso di acqua mista a fango e delle persistenti piogge.