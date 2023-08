Alluvione, provvedimento ponte dalla Regione per finanziamenti a tasso zero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ecco, per punti, alcuni dei provvedimenti decisi dalla regione per disporre, in attesa dell'arrivo dei risarcimento, della liquidità necessaria a far ripartire l’attività, con l’acquisto delle scorte e delle attrezzature danneggiate o ripristinando le parti di immobili lesionate.La misura, cui seguirà un bando, è stata decisa dalla Giunta regionale nell’ultima seduta, ieri pomeriggio. Un provvedimento ad hoc a che va a integrare il regolamento del Fondo mitigazione rischio, così da consentire l'abbattimento dei tassi di interesse a favore delle aziende e dei professionisti danneggiati, soggetti che hanno subito una perdita di valore del patrimonio (danni a scorte, immobili o attrezzature) oppure un mancato guadagno (calo del fatturato).Il finanziamento potrà avere un importo massimo di 50mila euro, da restituire in 18 mesi, con 6 mesi di preammortamento, cioè il periodo iniziale nel quale non si paga alcuna rata di restituzione. I finanziamenti attivati superano i 27 milioni di euro.

“Di fatto, insieme a tutte le categorie economiche e imprenditoriali presenti nel Patto per il Lavoro e per il Clima, realizziamo un provvedimento ‘ponte’ nell’attesa dei necessari risarcimenti, considerato il fatto che le aziende non hanno ancora ricevuto alcun contributo e che i tassi di interesse oggi sono cresciuti tantissimo, rappresentando un costo quasi impossibile da sostenere in queste condizioni” hanno sottolineato in conferenza stampa il presidente Bonaccini e l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla.



“Inoltre- hanno proseguito Bonaccini e Colla- entro le prossime due settimane approveremo in Giunta la delibera sul progetto di legge per l’utilizzo degli oltre 50 milioni di euro donati attraverso la raccolta fondi regionale. Come stabilito, la metà delle risorse arrivate grazie a una solidarietà straordinaria, va al contributo fino a 5mila euro per l’acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti o rottamati a causa dell’alluvione, l’altra metà a finanziare interventi urgenti di ripristino del patrimonio pubblico, in particolare scuole, impianti sportivi e settore cultura. Proposta di legge che invieremo subito all’Assemblea legislativa per l’approvazione, certi che la collaborazione di tutti i gruppi politici, di maggioranza e opposizione, porterà a un via libera in tempi rapidi”.



Fondi a tasso zero, il bando



Sono ammesse tutte le Pmi e i professionisti di ogni settore ad eccezione dell’agricoltura (a quest’ultimo comparto sono state destinate specifiche risorse, circa 1,2 milioni di euro, per l’abbattimento dei tassi di interesse Agrifidi per le imprese agricole e agroalimentari, in particolare a quelle della Romagna).



I soggetti interessati debbono aver sede o unità locale nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini che hanno subito un danno dalle alluvioni.

La Regione destina 2,7 milioni per l’abbattimento integrale dei tassi di interesse, fino a un Taeg massimo del 6.5%. Le risorse regionali saranno gestite dai Consorzi fidi vigilati dalla Banca d’Italia (Artigiancredito, Cooperfidi, Fider, Italia Com-Fidi), che si potranno convenzionare con altri consorzi fidi operanti in regione. Il finanziamento agevolato dal bando regionale potrà essere erogato da una banca o dagli stessi Consorzi fidi ai quali però Pmi e i professionisti potranno esclusivamente fare domanda di agevolazione.



Deve essere un finanziamento attivato da oggi, ossia non è possibile utilizzare il beneficio regionale per abbattere i tassi su finanziamenti deliberati prima del 28 agosto 2023: le domande dovranno essere presentate ai Consorzi fidi entro il 31 dicembre 2023, con la possibilità di perfezionare la procedura nei sei mesi successivi.