Con una nota, Rai 2 aveva fatto sapere che per per problemi di salute il rapper non sarà questa sera alla trasmissione di Cattelan ‘Da vicino nessuno è normale’.Ma se la Rai e il conduttore avevano tenuto un profilo più ‘soft’ sulla vicenda, Fabrizio Corona, sul profilo instagram di Dillinger News, era stato molto più tragico: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan”.