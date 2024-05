Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'azienda Usl di Bologna ha spiegato, in una nota, che il 93enne 'ha fatto accesso al Cau accompagnato dai familiari per un dolore toracico persistente da oltre 12 ore. A fronte della sintomatologia dichiarata, il personale ha allertato immediatamente il 118. Il paziente è stato registrato, è stato preso in carico ed è stato eseguito l'elettrocardiogramma, trasmesso come da protocollo alla cardiologia del Policlinico Sant'Orsola, da cui è emerso un infarto in atto e con cui sono stati presi accordi per la terapia da somministrare prima della centralizzazione del paziente. Nel frattempo è sopraggiunta - prosegue l'azienda sanitaria - prima l'ambulanza con l'infermiere a bordo e, dopo pochi minuti, l'automedica. Pochi istanti dopo l'arrivo dell'automedica il paziente è andato in arresto cardiocircolatorio, così il personale medico-infermieristico del 118 ha effettuato le manovre di rianimazione, ma il tentativo dei sanitari è stato inutile'.