Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le sei pattuglie di agenti provinciali, coadiuvate coadiuvate da nove pattuglie di guardie volontarie del raggruppamento della vigilanza faunistico venatoria e in stretta sinergia con i carabinieri forestali, impegnati con tre pattuglie messe a disposizione dal colonnello Guerrini comandante provinciale, hanno garantito il controllo di tutto il territorio provinciale.Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale 'la prima giornata di caccia si è svolta regolarmente con un sostanziale rispetto delle norme stabilite dal calendario venatorio. Le sanzioni emesse sono state in tutto tre, per il mancato utilizzo dell'indumento ad alta visibilità, per la mancanza della distanza da strade e abitazioni e per il superamento del numero di cani consentiti. Le zone in cui sono state comminate le sanzioni sono state nella bassa, nel carpigiano e a Fiorano Modenese. Nella giornata, inoltre, sono arrivate alla sala operativa 25 chiamate, che abbiamo preso in carico e verificato'.