Appalti personale esterno, Ausl e Aou non si fermano: pronti altri 3,6 milioni

Dopo il caso della proroga contrattuale da 800 mila euro garantita alle due cooperative che si stanno occupandodella fornitura di medici cosidddetti getonisti fino ad ottobre e e del nuovo bando, da 950.000 euro, stanziati per continuare per altri 12 mesi il ricorso a medici gettonisti per compensare i turni non coperti da personale interno nei servizi di ostetricia e dei pronto soccorso degli ospedali di Carpi e Mirandola, arriva un'altro stanziamento milionario shock da parte delle aziende sanitarie modenesi per garantire in corsia personale interinale vista la grave carenza di organico in struttura.



Nella direzione di fatto divergente, per non dire opposta, rispetto a quella invocata a più riprese, nell'ultimo anno, anche dall'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, deciso a dire basta al ricorso a medici gettonisti e all'appalto dei servizi pubblici a soggetti privati.



Uno stanziamento da 3,6 milioni di euro, in questo ultimo caso, per garantire la copertura, per sei mesi. di turni di lavoro nelle strutture dell'Ausl di Modena, nell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico-Baggiovara e, in minima parte (se si possono coinsiderare minimi 118.000 euro), ospedale di Sassuolo. 'Le esternalizzazioni sono necessarie perché l'alternativa al ricorso alle cooperative è la sospensione dei servizi' - ha affermato a La Pressa la diretrice generale dell'Ausl di Modena Anna Maria Petrini



E' così si aggiungono o si estendono temporalmente dal 01/05/2024 al 31/10/2024 i contratti già in essere con una ditta di Milano specializzata nel servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le esigenze delle Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord. In questo caso sei le aziende sanitarie e ospedaliere per le quali si è reso necessario lo stanziamento per l'acquisizione di personale interinale. tre di Modena. L'Azienda Usl di Modena (con 1.600.000 euro), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (con 1.811.000 euro), e Ospedale di Sassuolo (118.000 euro), e aziende sanitarie e ospedaliera di Parma. e Ospedale di Sassuolo (per 180.000). Il tutto circa 3,6 milioni di euro per soli sei mesi.



