Area cani di via Boccaccio, sopralluogo dell'assessore: 'Troveremo una soluzione'

sabato scorso i residenti avevano organizzato un presidio per contestare tempi, modalità e merito dell'avvio, da un giorno all'altro, di un cantiere per la realizzazione di un'area per lo sgambamento dei cani. Troppo vicina alla strada, che chiude l'accesso diretto al parco da via Boccaccio, che rende inutilizzabili le poche panchine e la copertura dei pochi alberi presenti, chiusi nella superficie dell'area cani. Solo alcune delle criticità segnalate dai residenti che su tutto hanno contestato la mancanza di confronto preventivo dell'Assessore che avrebbe seguito solo la volontà di qualche decina di residenti sottoscrittori di una petizione per la creazione di una area cani 'senza confrontarsi con il resto del Rione'.

Mancato confronto che avrebbe portato, a etta dei residenti, ad errori nella collocazione e nella distribuzione degli spazi. Elementi acquisiti dall'assessore nell'incontro di ieri. 'Ricordiamo che quell'area è stata richiesta a più riprese a diverse petizioni negli anni. L'ultima alcuni mesi fa avanzata legittimamente da 55 persone. Da qui le osservazioni altrettanto legittime di un altro gruppo di residenti che ha evidenziato alcune problematiche che abbiamo ascoltato. Tra queste la vicinanza alla strada. Le valuteremo tutte sul piano tecnico per poi avanzare delle ipotesi allo scopo di fare convivere l'area cani con il resto del parco che in questi anni ha visto l'installazione di giochi per bambini ed una area fitness. Potrebbe essere possibile traslarla e sicuramente vi aggiungeremo anche un punto luce che servirà per una migliore illuminazione di tutto il parco. Valuteremo le ipotesi migliori'.



Nel video, la sintesi degli ultimi sviluppi e le parole ell'assessore a seguito del sopralluogo