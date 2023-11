Aggredisce i carabinieri per sottrarsi al controllo: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Erano in tre i giovani che si aggiravano con fare sospetto tra le auto nei pressi di Piazza Matteotti quando alla vista della pattuglia dei Carabinieri in transito nella zona durante le operazioni di presidio, si sono dati alla fuga una volta intimato loro di fermarsi per un controllo. Dopo un breve inseguimento per le vie del centro città i militari sono riusciti a raggiungerne e bloccarne uno all'altezza di via Rismondo. Per sottrarsi all'identificazione ha iniziato a spintonare e provato a colpire con calci e pugni. L’uomo, risultato essere senza fissa dimora e con svariati precedenti penali, è stato tratto in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Accertamenti sono in atto per risalire ai motivi della fuga, non escludendo che l’interessato, con gli altri due sconosciuti, fosse in procinto di commettere reati.

Nella collutazione uno dei Carabinieri intervenuti ha riportato lesioni e ed è stato affidato alle cure dei sanitari del Policlinico di Modena.