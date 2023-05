Arriva Mattarella: applausi e sorrisi nel fiume di fango, dolore e morte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sergio Mattarella oggi in visita ai territori colpiti dall’alluvione. Il tragitto del presidente subisce numerosi piccoli fuori programma. Dovute ai momenti in cui il Presidente si intrattiene in un contatto diretto e uno scambio di parole con bambini, ragazzi e volontari. L'atmosfera pare quella delle feste nazionali. Volti sorridenti da parte di tutti, sindaci e amministratori compresi. Si agitano le bandierine che accompagnano ovazioni, c'è chi tenta un selfie. Scene di gioia e applausi. Tanti. Anche nelle foto di gruppo. Con i sindaci e il Presidente Bonaccini. Applausi e sorrisi. Applausi e sorrisi. Già dai primi momenti della visita. Prima tappa un paese dell'appennino attraversato dalle frane.Qui Mattarella – che è stato accolto dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal sindaco Jader Dardi.Incontro con i cittadini e visione delle zone più danneggiate del Comune. Al ritorno in elicottero, insieme al presidente Bonaccini, Mattarella ha potuto verificare di persona le decine di frane presenti sull'area collinare forlivese. I numeri sono ancora impressionanti. Con più di 1000 sfollati, contando solo coloro che hanno trovato accoglienza in alberghi o strutture pubbliche (tanti di più se si contano le autonome sistemazioni), territori allagati, borghi isolati. Un dramma che si aggiunge alla tragedia irreversibile dei 15 morti.Successivamente, Mattarella si è recato a Forlì, ricevuto dal sindaco della città Gian Luca Zattini. In piazza Saffi, il Presidente della Repubblica ha incontrato volontari e operatori della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine, impegnati in questi giorni nelle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione.'Questo è un momento impegnativo e difficile, ho visto tante ferite del territorio.

Ma tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. C'è l'esigenza che questo territorio si rilanci, è un'esigenza nazionale e potete essere certi che ci sarà tutto l'appoggio costante', le parole di Mattarella, che successivamente si è recato a Cesena, insieme al sindaco Enzo Lattuca, per incontrare i volontari che animano da giorni l'hub allestito alla scuola 'Don Milani'.



Le successive tappe in regione del Presidente della Repubblica hanno previsto una colazione in Prefettura a Ravenna, un sopralluogo al teatro Rossini di Lugo e l'incontro con tutti i sindaci delle città colpite dall'alluvione a Faenza.



Articolo in aggiornamento