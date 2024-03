Carenze nell'assistenza sanitaria Alto Frignano? L'Ausl risponde: 'Al lavoro per trovare soluzioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domani mattina, 4 marzo, è già previsto un incontro a Fanano fra la Direzione aziendale e i sindaci proprio per approfondire le diverse tematiche identificando le soluzioni più adeguate'.L'Ausl risponde così, ammettendo la presenza di problematiche legate alla riorganizzazione del servizio di assistenza territoriale e di urgenza a bassa complessità derivante principalmente dall'apertura del Cau di Fanano, ma rassicurando sul fatto che 'sia dal punto di vista del servizio Emergenza Territoriale 118, sia dal punto di vista della rete della Continuità assistenziale (Guardia medica), il servizio non ha mai visto alcun tipo di interruzione e continua ad essere erogato senza alcun tipo di carenza per i cittadini'.

Il riferimento pur non diretto è alla denuncia arrivata in queste ore da Forza Italia e Lega rispetto al venire meno per l'emergenza urgenza, del medico ora vincolato all'interno del CAU e senza possibilità di sportarsi sul territorio in caso di emergenza. In sostanza, la questione sarebbe legata al fatto che in caso di emergenza nell'alto Frignano, l'automedica dovrebbe arrivare da Pavullo o da vignola. L'elicottero aiuta ma non per il servizio di terra e, soprattutto, non può volare in tutte le condizioni meteo. Fatto sta che la riorganizzazione del servizio di assistenza nell'alto fFignano, che ruota intorno all'apertura del Cau di Fanano necessità di non meglio definite dall'Ausl soluzioni per adattare l'istituzione del Cau con il contesto in cui si inseriscono.



'Vi è un monitoraggio continuo delle attività e delle risposte ai bisogni e l’obiettivo è quello di rispondere in modo efficace e tempestivo a qualunque tipo di bisogno, soprattutto per le patologie tempo-dipendenti che necessitano di tempi molto rapidi di centralizzazione verso gli ospedali in grado di trattare i pazienti' - specifica l'Ausl che conclude: 'Siamo da tempo al lavoro con i professionisti e con i loro sindacati per identificare le migliori risposte e le migliori competenze da mettere in campo in funzione dei bisogni espressi dai cittadini'.