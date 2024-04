Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Vi era entrato nel settembre 2019 dopo 20 anni alla guida della Croce Blu di Sassuolo. Per tutti i bambini era “il nonno” e negli ultimi mesi era il coordinatore delle attività sanitarie del Settore Giovanile, collaboratore fondamentale per lo sviluppo del progetto di “Salute e Performance”.Messaggio di cordoglio per la scomparsa di Gianni Grandi anche dal sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani“Ci lascia innanzitutto un grande amico, mio personale e di tantissimi sassolesi, che ha fatto enormi cose per la nostra città nel volontariato sociale, come presidente della Pas Croce Blu e come privato cittadino. Una persona straordinaria che ci mancherà tantissimo: un uomo di quel calibro è difficile incontrarlo e Sassuolo ha avuto il privilegio di averlo protagonista del tessuto sociale cittadino. Alla moglie Mara, alle figlie e ai nipoti – prosegue il Sindaco – vanno le più sincere e sentite condoglianze mie, della Giunta, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.