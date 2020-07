Atri stranieri irregolari trovati all'R-Nord

Le verifiche sono state estese al complesso residenziale “R-Nord” in strada Canaletto sud, dove sono stati rintracciati tre cittadini stranieri, di cui due irregolari sul territorio. Un terzo è stato denunciato in stato di libertà in quanto privo al momento del controllo di documenti di riconoscimento.

Sono stati svolti accertamenti all’interno di due esercizi commerciali “di vicinato” ubicati in via Gramsci, senza rilevare irregolarità.

Nell’ambito del piano di Controllo Integrato del Territorio, nella serata di ieri, la Polizia di Stato, unitamente a personale della Guardia di Finanza, con unità cinofila al seguito, e alla Polizia Municipale, ha effettuato una serie di verifiche in via Gramsci e nelle zone limitrofe.

