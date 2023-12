Attacco Hacker: lunedì riprende la Senologia clinica, ancora sospesi prelievi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'aggiornamento di oggi pomeriggio non registra molte variazioni rispetto a quello di ieri se non per un servizio in particolare: da domani, lunedì 4 dicembre, riprende l’attività della Senologia clinica e gli approfondimenti diagnostici di secondo livello dello Screening Mammografico; di nuovo accessibili i consueti numeri di telefono dell’Assistenza domiciliareRimane bloccato e inaccessibile il sistema di prenotazione di visite ed esami. Non è possibile né prenotare né disdire o modificare appuntamenti tramite nessun canale (farmacie e corner coop, call center, FSE - app ERsalute, sportelli AUSL). Sospesa l'attività dei punti prelievo

Sul fronte dell’Assistenza domiciliare infermieristica (SADI): sono stati resi di nuovo accessibili i consueti numeri di telefono per contattare il SADI, già noti agli assistiti a domicilio, e da domani riprenderanno i prelievi necessari alla terapia anticoagulante orale (TAO) per i pazienti del servizio di assistenza domiciliare. Mentre riguardo i prelievi per i pazienti TAO non in carico al SADI saranno fornite indicazioni appena le condizioni lo consentiranno.

Si sta lavorando per la ripartenza piena dei percorsi di Radiologia e del Laboratorio, anche al fine della ripresa delle attività dei Punti prelievo che per domani resta sospesa.



'Tutto il personale delle Aziende sanitarie modenesi - affermano le Dirigenza Aziendali - è impegnato a limitare al minimo i disagi per l’utenza e ringrazia per l’attenzione dimostrata in questi giorni. Le Aziende a loro volta colgono l’occasione per ringraziare tutti gli operatori per l’impegno e la collaborazione'.



Continua il lavoro per garantire tutti i servizi di emergenza (Pronto soccorsi e 118) e l’attività chirurgica e di ricovero in tutte le sedi della provincia. Tutti i professionisti sono impegnati per garantire l’esecuzione del maggior numero di visite ed esami diagnostici, utilizzando sistemi provvisori e modalità alternative di refertazione, sempre nella garanzia della massima sicurezza. Per tutte le prestazioni eventualmente rinviate per difficoltà di erogazione gli utenti saranno informati successivamente sulle modalità per riprogrammare l'appuntamento; dal 29 novembre fino a nuova indicazione, inoltre, non sarà applicata la sanzione per mancato/ritardato annullamento o spostamento della prenotazione di esami e visite.



L'Ausl rinnova l’indicazione ad utilizzare responsabilmente il Pronto soccorso e i servizi di emergenza. 'Si invitano i cittadini a seguire sui portali delle tre Aziende sanitarie, www.ausl.mo.it, www.aou.mo.it e www.ospedalesassuolo.it, gli aggiornamenti costanti sui servizi e le attività sanitarie'.