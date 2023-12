Attacco hacker Modena: 'Fare chiarezza su dati sottratti e ripristino'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

due giorni la sanità modenese è bloccata per colpa di un attacco informatico. Niente prelievi, niente prenotazioni degli esami presso i Cup, niente screening mammografici, niente vaccinazioni, diversi esami programmati rinviati a data da destinarsi, garantite solo le emergenze. La sede modenese di Udicon Emilia-Romagna chiede all’Azienda Usl di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e all’Ospedale di Sassuolo Spa risposte concrete in tempi celeri, alla luce dei tanti cittadini – diverse centinaia - che anche questa mattina si sono presentati negli ambulatori, in particolare ai centri prelievi della provincia, scoprendo che è tutto fermo.'A vivere i disagi maggiori – sottolinea il presidente regionale di Udicon Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino - sono soprattutto le persone più anziane, che in molti casi non guardano internet e i social network e non sono al corrente dell’attacco informatico in corso.

Per questo motivo serve quanto prima venire a capo di questa situazione complessa. Molti utenti non possono sottoporsi ai prelievi del sangue programmati da tempo, a certe tipologie di prestazioni e tanto meno prenotare visite per le prossime settimane, in una fase in cui le liste d’attesa erano e sono già lunghissime. Quello che sta accadendo non fa altro che peggiorare un quadro già di per sé pieno di criticità'.

E ancora – aggiunge Paldino – 'deve essere fatta immediata chiarezza sui responsabili che hanno rivendicato l’attacco informatico, quali dati sensibili sono stati sottratti e se questi possono essere usati in maniera impropria'.