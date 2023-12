Attacco hacker sanità Modenese: dopo 2 settimane ritorno a normalità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Si confida sulla comprensione dei cittadini che non potranno essere accolti ma si sta lavorando per tornare nei prossimi giorni a completo regime. Alle persone che avevano un appuntamento programmato dal 30 novembre al 9 dicembre compresi saranno fornite, già dalla prossima settimana, informazioni su come riprogrammare l’appuntamento' - fa sapere l'Ausl.



Per quanto riguarda le nuove prenotazioni di visite ed esami (oltre a quelle già ripartite) durante la giornata di lunedì 11 dicembre sarà riattivata anche la possibilità di prenotare gli esami di laboratorio (tra cui ad esempio prelievi di sangue). 'Ricordiamo, infine, che lunedì 11 dicembre potranno accedere nei Punti prelievi abituali i pazienti TAO (Terapia Anticoagulante Orale) che hanno il prelievo programmato per quella giornata e chi aveva il prelievo programmato per lo scorso venerdì 1° dicembre e lunedì 4 dicembre' - chiude l'Ausl.