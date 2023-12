Aule fredde: dopo il Muratori interventi al Selmi e al Paradisi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sempre nella giornata di martedì 5 dicembre è stato eseguito un intervento all’impianto di riscaldamento della nuova palazzina dell’istituto Selmi di Modena oggetto di una presidio nell'atrio da parte degli studenti delle classi dove la temperatura non superava da giorni i 15 gradi. 'Questo - spiega la Provincia - a causa della presenza di aria nelle tubazioni dell’impianto che ne hanno compromesso il corretto funzionamento.

I tecnici della provincia saranno presenti, oggi mercoledì 6 dicembre, nell’istituto, per monitorare la situazione ed intervenire tempestivamente in caso di nuovi disagi, mentre durante la pausa didattica natalizia è previsto un intervento di svuotamento dell’impianto per il ripristino completo delle funzionalità dello stesso, così da risolvere definitivamente il guasto.



Infine un analogo intervento è stato effettuato all’istituto Levi Paradisi di Vignola, che presenta la stessa problematica dell’istituto Selmi, anche in ragione del fatto che i due edifici hanno le medesime caratteristiche costruttive.



Nei tre istituti coinvolti dagli interventi, le lezioni si svolgeranno regolarmente con il monitoraggio costante da parte dei tecnici della Provincia, delle temperature interne delle classi.