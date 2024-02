Ausl Modena: Anna Maria Ferraresi nuovo Direttore Assistenziale a 135.000 euro l'anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una figura in più, che prima non c'era, creata e istituita dalla Regione nel bel mezzo delle discussioni sui costi della sanità pubblica, sui salari ridotti degli operatori sanitari, che spingono medici e specialisti a fuggire dal sistema pubblico, e dei problemi di carenza di personale che stanno portando alla chiusura di reparti e alla ridimensionamento dei presidi sanitari territoriali, compreso quelli dell'emergenza.

Figura che per la sua rilevanza strategica rientra tra quelli connotati da un rapporto di natura fiduciaria con il Direttore Generale. Una fiducia che deve fare i conti con una stretta lista di nomi definita da un elenco, sempre stabilito dalla Regione, idonei a tale genere di nomina. Dal quale le direzioni delle Ausl possono attingere



Anna Maria Petrini, Direttore Generale Ausl di Modena, ha quindi scelto tra questi nomi quello di Annamaria Ferraresi, già dipendente a tempo indeterminato dell'Ausl di Modena, già Dirigente delle Professioni sanitarie e attualmente Direttrice del Distretto di Mirandola, al centro di una profonda riorganizzazione della rete di assistenza territoriale comprendente anche l'ospedale di riferimento, di Mirandola, dove l'anno scorso Regione ed Ausl hanno disposto lo stop all'attività del punto nascita anche per carenza di personale, e dove il sistema dell'emergenza-urgenza e del Pronto Soccorso soffre di una crisi di personale senza precedenti. 'Grave' anche a detta della stessa Ausl.



Per l’incarico conferito, in conformità alle indicazioni regionali - si legge nell'atto di nomina dall'Ausl - è riconosciuto ad Anna Maria Ferraresi - un trattamento economico annuo omnicomprensivo quantificato in Euro 115.396,00, comprensivo della retribuzione massima di risultato secondo quanto previsto in sede di contratto individuale;



