Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il problema è enorme, non ha origine oggi ma nel passato e in post covid dove tutte o quasi le promesse di recupero di una normalità lavorativa, sono svanite. In questo settore l'emergenza sembra non essere mai finita. Nei giorni scorsi l'Assessore regionale Donini, e nei giorni precedenti, anche il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, avevano espresso il looro autorevole parere sul punto.Un punto che diventa sempre più preoccupante, quello legato alla carenza di personale, se si considera che la riorganizzazione dell'emergenza urgenza servirebbe a gestire questa crisi, attraverso la razionalizzazione del personale stesso e delle risorse ad esso destinato, e allo stesso si baserebbe sul reperimento di nuovo personale, in grado di risponere anche solo al naturale turm-over. Senza poi considerare che tra tre mesi, tra dicembre e i primi mesi del 2024 non saranno né rinnovati né riproposti i contratti interinali del personale medico che di fatto ha consentito di mantenere aperto i Pronto Soccorso di Carpi e di Mirandola e, teoricamente, i punti nascita dei due ospedali. Teoricamente, perché materialmente iRegione ed Ausl, hanno decretato, ufficialmente proprio per carenza di personale, la chiusura (tecnicamente definita 'sospensione', ma tempo indeterminato), del punto nascita di Mirandola.In sostanza, la valorizzazione e l'assunzione di personale interno alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alla base anche dalla riorganizzazione dell'emergenza urgenza, più che soluzione, ad oggi, e chissà ancora per quando, sembra essere confermarsi problema. Come confermato nei giorni scorsi dall'artefice politico della riforma, l'Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini.