Autismo, l'uso dei robot negli ospedali: domani convegno a Modena

Domani, giovedì 26 gennaio, a partire dalle 15, si svolgerà presso la Sala Panini della Camera di Commercio di Modena un incontro sul tema 'I Robot per l'accoglienza delle persone con autismo e disabilità intellettive. Il loro utilizzo nelle strutture ospedaliere per i percorsi diagnostici e di cura'.All'incontro, promosso dal Centro Pascia di Modena con le associazioni Tortellante e AUT AUT Modena, sarà possibile assistere ad una dimostrazione pratica di funzionamento del robot Nao, in grado di interagire con gli esseri umani.Previsti gli interventi della professoressa Maria Grazia Modena, di Erika Coppelli del Tortellante, di Andrea Lipparini di Aut Aut Modena, di Maria Luisa Scattoni, coordinatrice Osservatorio Nazionale Autismo, Istituto Superiore di Sanità, di Giovanni Pioggia dell'Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica e di Pietro Alberti, ingegnere elettronico esperto di Robotica Educativa di CampuStore Academy.L’iniziativa di domani vuole essere l’espressione di una sintesi tra due percorsi clinici che pongono entrambi al centro delle loro attenzioni i bambini e le persone con autismo e quei bisogni di cura che vedono nelle strutture sanitarie ospedaliero il loro indispensabile contesto di riferimento.Se da una parte i più recenti sviluppi tecnologici nel campo dell’intelligenza artificiale hanno fornito nuovi metodi e opportunità per il trattamento dell’autismo, dall’altra assistiamo anche ad una sempre maggiore richiesta per i bisogni di cura per le persone con autismo che richiedono il coinvolgimento delle strutture sanitarie ospedaliere.Agli interventi di matrice cognitivo comportamentale già universalmente validati, si aggiunge ora anche la Terapia per l’Autismo Assistita da Robot (RAAT) che ha come obiettivi terapeutici ed educativi il miglioramento ed il potenziamento dello sviluppo sociale ed emotivo, cognitivo, motorio e sensoriale.

I Robot, infatti, possono supportare i bambini e gli adulti con autismo nel riconoscimento delle emozioni, migliorando ad esempio la capacità di espressione facciale. È stato pure osservato che l’utilizzo di Robot simil umani può incentivare la condivisione e la comunicazione, portare al miglioramento della comprensione delle interazioni verbali e non, come il contatto visivo o i gesti come indicare, etichettare o toccare.



Dall’altra il Programma Pascia della Cardiologia Universitaria del Policlinico di Modena ha reso possibile da tempo a molti genitori, attraverso l’Associazione per l’Autismo Aut Aut Modena o il Tortellante, sempre di Modena, l’accesso ai suoi ambulatori cardiologici per sottoporre i figli ai vari esami specialistici cardiologici che si erano resi necessari. L’esperienza si è dimostrata positiva ma anche particolarmente complessa per le difficoltà specifiche della comunicazione e della comprensione, e non raramente dei comportamenti, tipiche della patologia autistica.