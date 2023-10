Autista bus chiede di sistemare i monopattini: minacciato da due ragazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Riteniamo estremamente grave quanto si sta verificando sugli autobus (urbani ed extraurbani) che circolano sul territorio Modenese per quanto attiene alla sicurezza degli operatori d'esercizio che ogni giorno sono vittime di atti vandalici e minacce da parte di utenti extracomunitari che tra l'altro non sono muniti del titolo di viaggio'.

Questo quanto affermano il segretario territoriale UGL-Modena Pasquale Castaldi e il segretario regionale Emilia-Romagna Orsa Tpl Luigi Sorrentino. 'Estremamente gravi sono gli episodi accaduti negli ultimi giorni a Modena. Ci riferiamo alla rapina subita da un quindicenne a bordo dell'autobus che percorreva Viale Gramsci (linea 7) lo scorso ottobre; al ragazzino che il 10 ottobre scorso con un martelletto frangi vetro ha rotto i vetri di un autobus causando il ferimento di

alcuni passeggeri con conseguente interruzione del servizio pubblico; e ancora ricordiamo l'episodio ultimo in ordine temporale (16 ottobre) di un operatore Seta che è stato minacciato sulla linea 13 da due persone di colore dopo aver garbatamente chiesto loro di liberare dai loro monopattini il corridoio dell'autobus per riporli negli spazi appositi'.



I due sindacati Ugl e Orsa sposano in pieno la decisione presa da Seta di migliorare i sistemi di sicurezza sugli autobus 'ma serve anche l'impegno della Politica Locale che deve mettere in campo ulteriori interventi per garantire la sicurezza sia degli operatori d'esercizio Seta sia dei passeggeri che ogni giorno utilizzano gli autobus. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio essenziale e in ragione di ciò va tutelato e salvaguardato con ogni mezzo'.