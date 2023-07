Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’auto è finita fuori strada dopo essersi probabilmente capottata. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Modena intervenuta sul posto, ma nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente. Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118 e i Vigili del Fuoco intervenuti per aiutare ad estrarre i feriti dall’abitacolo della vettura.La fuoriuscita stradale è avvenuta in un tratto rettilineo di strada Canaletto nord, dopo la Tav, all’altezza del civico 918. Alla guida c’era un 23enne di Roma le cui condizioni destano ora maggiore preoccupazione rispetto agli altri feriti. Nell’incidente sono infatti rimasti feriti anche tre passeggeri: un 31enne di Lodi risultato proprietario dell’auto, oltre a un 27 e un 37enne entrambi di Roma. Una quinta persona, rimasta indenne, pare invece si sia allontanata dal luogo dell’incidente autonomamente ed è stata rintracciata in un albergo non distante.