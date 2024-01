'Avvelenamento cani al Bonvi Parken, le istituzioni agiscano'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il primo episodio di avvelenamento si è verificato il 10 gennaio 2024, quando il cane di Piacentini ha ingerito una sostanza sospetta al parco. Il veterinario, intervenuto tempestivamente, ha sospettato che il cane avesse ingerito droga nascosta nei cespugli del parco. Questo non è un caso isolato, secondo quanto riferito dal veterinario, poiché si sono presentati altri pazienti nelle stesse condizioni in passato.

La situazione si è ripetuta oggi, 30 gennaio 2024, con il cucciolo di Mattia Piacentini che ha nuovamente ingerito una sostanza tossica presente nel parco. Questi episodi sono motivo di grave allarme e indicano la necessità di affrontare con urgenza la questione della sicurezza all'interno del Bonvi Parken' - commenta Bernagozzi.



'Forza Italia Modena chiede alle autorità competenti di intervenire immediatamente per garantire la sicurezza di chi frequenta il parco, nonché per individuare e punire severamente i responsabili di tali atti criminali. La tutela degli animali e la sicurezza dei cittadini sono valori fondamentali che non possono essere trascurati.



Seguiremo da vicino lo sviluppo della situazione per risolvere questo problema, affinché il Bonvi Parken possa tornare ad essere un luogo sicuro e accogliente per tutti i cittadini e i loro animali domestici' - conclude Bernagozzi.