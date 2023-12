Baby Gang: maxi operazione della Polizia di Stato in 14 province, coinvolta anche Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’attività è stata svolta dalle Squadre mobili e dalle SISCO competenti, che, dopo preliminari investigazioni su soggetti e luoghi ritenuti connessi alle devianze giovanili, hanno valorizzato il patrimonio informativo acquisito dai predetti uffici della Polizia di Stato nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità giovanile e allo street bullying. Le indagini sono state svolte anche attraverso mirati monitoraggi di alcuni social.A supporto degli Uffici investigativi hanno operato 135 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e alcune Unità cinofile per lo svolgimento delle attività antidroga.

Una quarantina di persone, di cui circa il 25% minorenni, sono state tratte in arresto e ne sono state denunciate circa 70, di cui 1/3 minorenni.



Sono state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni, nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico, e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro, perlopiù provenienti dallo spaccio.



Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti contigui al mondo dei trapper.



A Modena, durante la mattina, sono state effettuati mirati controlli presso luoghi di ritrovo e comunità di accoglienza al fine di prevenire anche condotte illecite. Nel quadrante pomeridiano, le attività sono seguitate in aree cittadine (parchi e stazione autolinee) dove sono stati eseguiti controlli mirati a carico di soggetti abitualmente dediti ad attività illecite.



Due cittadini italiani, di 42 e 36 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere: il primo perché trovato in possesso di un cacciavite e una tronchese, l’altro di un coltello.



Nel corso dei controlli presso la stazione auto corriere, tre giovani di età compresa tra i 17 e i 26 anni, sono stati segnalati alla locale Prefettura in quanto detenevano ciascuno alcune dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish ad uso personale.



Complessivamente in provincia di Moena sono state identificate 330 persone, delle quali 172 minori, e sono stati controllati 80 veicoli, anche attraverso 8 posti di controllo.