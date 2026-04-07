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Lutto nel volley modenese: è morto Manuel Armaroli

Lutto nel volley modenese: è morto Manuel Armaroli

Il cordoglio di Modena Volley: 'Tecnico preparato e appassionato, ha rappresentato negli anni una presenza fondamentale per la crescita del settore giovanile'. Il funerale si svolgerà presso le camere ardenti del Policlinico di Modena mercoledì 8 aprile alle ore 11.30

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'Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa improvvisa di Emiliano Ferrari, per tutti “Tammy”, responsabile tecnico del settore giovanile maschile, figura centrale e punto di riferimento al fianco di Manuel Armaroli'. E' l'inizio del messaggio di cordoglio della società Modena Volley per la scomparsa del tecnico, figura di riferimento per la crescita del settore giovanile.

'Armaroli si è distinto non solo per le competenze professionali, ma soprattutto per le qualità umane e la capacità di trasmettere valori ai tanti ragazzi seguiti nel loro percorso.
Figlio di Sandra Baraldi, da sempre impegnata nella gestione amministrativa del settore giovanile, Emiliano era profondamente legato a questo ambiente, che viveva ogni giorno con dedizione e senso di appartenenza.
In questo momento di immenso dolore, tutta la società si stringe con affetto alla famiglia Ferrari, a Sandra, alla moglie e ai due figli, e a tutti i suoi cari, condividendo un lutto che colpisce duramente tutti noi.
Il ricordo di Emiliano resterà vivo nel lavoro quotidiano e nel cammino dei tanti giovani atleti che ha accompagnato con passione, competenza e umanità' - conclude la società.

Il funerale si svolgerà presso le camere ardenti del Policlinico di Modena mercoledì 8 aprile alle ore 11.30.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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