Barista applica sconto caffè del 20% a no vax

'Dal prossimo 10 gennaio o, comunque, da quando i non vaccinati non potranno più sedersi a un tavolo, neppure nel dehor, ho deciso che applichero' uno sconto sulle loro consumazioni da asporto, perchè mi sembra giusto, visto che non potranno usufruire di un servizio completo'.'Ho deciso che metterò il caffè a 80 centesimi, anzichè un euro e farò sconti anche su cappuccini e bicchieri di latte.. Prima il non vaccinato non poteva prendere il caffè all'interno del bar, ma solo fuori o al bancone; ora neanche più al bancone; e presto neppure seduto nel dehor.Lo mettano obbligatorio il vaccino e lo farò anch'io - ha detto -. Non sono contro i vaccini, ci mancherebbe. Ho vaccinato entrambe le mie figlie;, anche a pagamento. Però fatto una volta, dura per sempre o per tanti anni. Se c'è un'epidemia di vaiolo sono protetta,Fonte: Ansa