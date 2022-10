Forzano porta e rubano soldi: fermati due giovani, uno minore

Furto aggravato. Dopo essere stato colto il flagranza di reato, un 26enne tunisino è stato arrestato poco dopo la mezzanotte di ieri in via Emilia Est. Qui la Squadra Volante, allertata da alcuni automobilisti che avevano notato due soggetti nell'intento di forzare la porta di accesso di un bar all'altezza di via Campi ha notato due ragazzi che si stavano allontando in direzione centro.Gli equipaggi convogliati in zona, attraverso le descrizioni assunte, sono riusciti velocemente a bloccare la fuga dei due, tentata alla vista delle auto della Polizia. Il maggiorenne è stato subito bloccato mentre il minorenne ha proseguito, pur per poco, la sua fuga, dirigendosi verso il parcheggio del Policlinico liberandosi contestaulmente di una tracolla che portava con se. All'interno erano presenti contanti per alcune decine di euro, accendini e altri oggetti venduti nel bar. Gli stessi asportati dal locale stesso insieme al cassetto del registratore di cassa divelto dalla base, aperto e abbandonato, una volta svuotato, di fianco ad uno dei cassonetti dei rifiuti vicino al localeAccompagnati in Questura poichè privi di documenti, il 26enne è stato tratto in arresto per furto aggravato mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero.Nella foto, il bar preso di mira dai ladri