improprio dei fondi contrattuali, senza avere risposta dalla dirigenza della aziende. Ora che le criticità da noi da tempo denunciate sono emerse d all'analisi della Corte dei Conti che ha analizzato il bilancio dell'Ausl di Modena le verità non potrà più essere negata. Anzi la direttrice generale e il direttore amministrativo dovrebbero fare una cosa sola: rassegnare le proprie dimissioni per manifesta incapacità'. Così Giusi Parente, subcommissario provinciale Fials a commento dell'analisi delle conclusioni della Corte dei Conti e la replica dell'Ausl di Modena'La risposta dell'azienda ai rilievi fatti è altrettanto inaccettabile. Una arrampicata sugli specchi. E' ora di finirla di attribuire sempre la responsabilità al covid o al governo centrale, quando è evidente che il disastro nella gestione delle risorse economiche nella sanità dell'Emilia-Romagna è da imputare alla gestione a livello locale. Questi dirigenti, strapagati sono responsabili di enormi sprechi di denaro pubblico, con l'aggravante di non confrontarsi con il fronte sindacale. Da tempo, su questi punti, rifiutano gli incontri. Sono responsabili di enormi quantità di denaro speso per esternalizzazioni che sembrano più funzionali a fare morire la sanità pubblica più che a difenderla. Unica cosa accettabile sarebbero le dimissioni