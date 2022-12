Blitz serale al parco Ducale: due denunce

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme a Polizia Locale e unità cinofila GDF dopo avere chiuso le uscite, hanno individuato uno straniero irregolare, già richiamato dal questore, e un italiano con un taglierino. In tutto 57 le persone identificate e controllate lì e in zona Tempio

Nella serata del 1 dicembre, fino a tarda notte, nell’ambito dell’Operazione “Alto Impatto” è stato effettuato, da parte della Polizia di Stato, un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona Tempio ed in particolare all'interno del parco Ducale. Qui gli agenti hanno proceduto alla chiusura di tutti i varchi di ingresso per consentire l’identificazione delle persone presenti.



I servizi hanno avuto come focus la prevenzione e contrasto del crimine diffuso con particolare riferimento ai reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Operativi due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale”, due pattuglie della Polizia locale è di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Sono state controllate 57 persone, 25 delle quali straniere e 9 veicoli. L’attività operativa ha permesso di rintracciare e denunciare un cittadino straniero di anni 29 irregolare sul Territorio Nazionale, destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Modena, e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Al vaglio dell’ufficio immigrazione la posizione dello straniero per avviare le pratiche di espulsione.



Inoltre, un cittadino italiano di anni 31 è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto d’armi e oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un cutter.









