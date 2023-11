Blitz dei Nas in Emilia: a Modena sanzionata un'osteria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

presso un discount alimentare, i carabinieri hanno riscontrato carenze igienico sanitarie nel locale magazzino, interessato da sporcizia vetusta della pavimentazione, formazioni di ragnatele con la presenza di aracnidi vivi sulle pareti e stoccaggio di prodotti alimentari confezionati in promiscuità con materiale vario non attinente all’attività. Al legale responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1000 euro. Nel corso di una ispezione igienico sanitaria presso un ristorante, sono state rilevate carenze igieniche nella zona deputata al lavaggio delle stoviglie, interessata da soluzioni di continuità dell’intonaco.

Nei confronti del titolare del ristorante è stata emessa una diffida, volta a ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.



In provincia di Modena nel corso di una ispezione igienico sanitaria presso un’osteria sono state riscontrate carenze igienico sanitarie nei locali cucina e deposito alimenti dovute a sporcizia diffusa su tutte le superfici. Nei confronti del legale responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Presso un caseificio, i carabinieri hanno riscontrato carenze igienico sanitarie all'interno del locale deposito, per la presenza di sporcizia, polvere vetusta e fitte formazioni di ragnatele. È quindi scattata una segnalazione all’Autorità sanitaria per i conseguenti provvedimenti prescrittivi.



In provincia di Piacenza presso un bar-pasticceria sono state riscontrate carenze igienico sanitarie nel locale magazzino, interessato da sporcizia vetusta del soffitto nonché dalla presenza di materiale vario non attinente all’attività. Per le suddette carenze, nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa una diffida, volta al ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.