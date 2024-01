Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Io lavoro ancora non ho tempo di contestare la multa - dice - Lo sapevo dei 30 all'ora. Andavo piano, ma è impossibile guardare la strada e il contachilometri contemporaneamente. E' difficile guardare 35, 36, 37, 37 e mezzo. Poi la legge dice che devi fare i 30 e che si possono fare 5 km in più. Perciò io sono andato oltre di soli 4 km. Ho anche visto il pannello con la velocità, pensavo di aver superato il controllo senza conseguenze - spiega - e invece il telelaser era pochi metri dopo'. L'infovelox è un pannello luminoso che segnala a che velocità stai andando ed è il segnale che più avanti ci sarà un telelaser, dispositivo di controllo mobile della velocità fissato dalla polizia temporaneamente, come spiegato dall'amministrazione in queste settimane.