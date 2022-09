Politiche di genere, Bretella, Cispadana: due confronti tra candidati oggi a Modena

Due i confronti tra i candidati alle elezioni politiche organizzati a Modena capoluogo da organizzazioni e realtà associative:alle ore 18 nella sala Renata Bergonzoni presso la Casa delle Donne, all’interno del Parco di Villa Ombrosa, in strada Vaciglio Nord 6 a Modena. Stefania Ascari, Movimento 5 Stelle, Claudia Cicolani, Azione - Italia Viva, Daniela Dondi, Fratelli d'Italia - Coalizione centrodestra, Judith Pinnock, Unione PopolareElly Schlein, Lista PD - Italia Democratica Progressista si confronteranno su occupazione femminile, parità salariale, conciliazione dei tempi vitalavoro, equa condivisione del lavoro di cura, salute femminile, prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.Il secondo, in ordine cronologico, questa sera alle ore 20.45 presso la sala Ulivi, via Ciro Menotti 137 Modena, organizzato dal Comitato No Bretella-Sì Mobilità Sostenibile, il Coordinamento Cispadano No Autostrada Sì Strada a scorrimento veloce e le associazioni e comitati che li sostengono sul tema “Infrastrutture per la mobilità nel pieno della crisi energetica e climatica: Programmi a confronto”.'Ai candidati chiederemo anche - specificano gli organizzatori - di esprimersi sulle alternative alle due autostrade rappresentate dal potenziamento del polo intermodale di Cittanova, la realizzazione della bretella ferroviaria Dinazzano-Marzaglia, delle nuove tratte pedemontane SassuoloVignola e Formigine-Maranello, il potenziamento della Ravenna-Ferrara-Poggio Rusco e per quello che riguarda la viabilità il collegamento Modena e Reggio Emilia in adiacenza e a nord della linea ferroviaria alta velocità e nella bassa il completamento della strada a scorrimento veloce, in parte già realizzata, molto meno costosa della Cispadana ma, soprattutto, in grado di servire in modo più capillare il territorio.Ai candidati chiederemo inoltre di esprimersi sul rinnovo della concessione della A22 con l’incognita del partenariato pubblico privato – progetto di finanza con diritto di prelazione.'Particolarmente importante sarà conoscere le posizioni delle varie forze politiche perché il futuro, nel bene o nel male, di queste infrastrutture (autostrade, Polo logistico intermodale di Marzaglia, rinnovo pluridecennale della concessione autostradale A22) o delle possibili e più sostenibili proposte alternative, sta nelle mani del Governo e del Parlamento Italiano.Infatti, prima con la Legge Obiettivo di Berlusconi, poi con lo Sblocca Italia di Renzi, infine con la conversione in legge del decreto infrastrutture di Draghi, queste materie sono state assunte a livello centrale-governativo sottraendole al confronto con le Autorità locali e coi cittadini.Ad esempio, il progetto esecutivo della Bretella CS non è mai stato illustrato pubblicamente.Sono previsti anche interventi dal pubblico per rivolgere domande o considerazioni. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione anche in rapporto all’inasprimento della situazione climatica (siccità estiva e necessità di protezione delle falde idriche sotterrane) ed energetica (costi del gas e necessità di superare l’uso dei combustibili fossili), all’aumento dei prezzi delle materie prime e all’aggravarsi della crisi economica-occupazionale che auspichiamo spinga a ricercare soluzioni più sobrie e durevoli'