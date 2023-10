B&T premia 111 ragazzi meritevoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“Questa è una delle manifestazioni più belle che abbiamo a Formigine. Quello che mi sento di dire a voi ragazzi - commenta il Sindaco Maria Costi - è di non avere paura delle vostre fragilità e tenere alta la curiosità che è il motore che ci dà energia.Questi sono tempi duri, purtroppo si vedono in giro immagini di guerra sempre più terribili e proprio per questo dovete avere l’ambizione di costruire un mondo migliore”.Dichiara l’Amministratore Delegato di Gruppo B&T Fabio Tarozzi: “Il numero 34 ci fa capire che questo appuntamento è divenuto a tutti gli effetti una serie storica straordinaria. Ma che significato vogliamo dargli? Innanzitutto la valorizzazione dello sforzo dei ragazzi che hanno saputo impegnarsi e meritare i voti migliori, ma anche lanciare il messaggio di quanto sia importante la formazione oggi, domani e per sempre. Questo è un piccolo contributo che diamo e che ormai 10 anni fa abbiamo dedicato a Fosco Mariani, nostro indimenticato collega che ha sempre creduto nel potere della curiosità, dell’istruzione e dell’immedesimazione per capire anche il diverso. Questo è quello che auguro anche a voi”.

A volere fortemente il premio, nel 1989, é stato il Presidente onorario del Gruppo, Fausto Tarozzi: “Questo appuntamento è sempre bello, sempre nuovo, sempre vincente. Voi siete il ricambio generazionale, il futuro. Spero che questo premio sia un incentivo per proseguire su questo cammino”.



Sul palco, presenti anche il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche ed educative Simona Sarracino e il vice preside Eros Benassi che ha portato i saluti della dirigente delle scuole medie Fiori Piera Ismalia Sambucci. E proprio dal Vicesindaco Sarracino, che nel 1993 fu premiata da Tarozzi in occasione di questo stesso premio, arrivano parole di ringraziamento: “Grazie di cuore - ha detto - a questo Gruppo che 34 anni fa, quando non era assolutamente scontato, ha avuto l’intuizione di premiare le giovani eccellenze del nostro territorio. Questi ragazzi sono una risorsa preziosa per la nostra comunità. L’augurio che vi faccio è che possiate continuare così”.



Nel corso dell’evento i presenti hanno ascoltato anche le testimonianze di tre giovani dipendenti di Gruppo B&T, simboli di dedizione e impegno a dimostrazione della volontà del Gruppo di attrarre i giovani talenti e investire su di loro. A chiudere la mattinata, la tradizionale consegna degli attestati e delle borse di studio.