Calcio in lutto, malore improvviso: muore storico capitano del Finale

'Paolo Franchini non c’è più. Storico capitano del grande Finale, uomo di grande personalità e umanità, capace di crescere i più giovani facendogli da fratello maggiore. Frank ha indossato la maglia biancazzurra con grande orgoglio, onorandola sempre, diventando un esempio - scrive lo Junion Finale -. Centrocampista come non ce ne sono ormai più, piccolo, dinamico, intelligente e cattivo (agonisticamente parlando). Arrivato come possibile rincalzo si prese una maglia e non la mollò più. Quando ha smesso di giocare è diventato allenatore perché il campo da calcio era qualcosa da cui era difficile allontanarsi… Ciao capitano, ci mancherai tanto e tanto mancherai al calcio'.Il funerale si terrà mercoledì alle 15.30 a Castelmassa.