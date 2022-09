Canti di bardi e guerrieri: la tre giorni di Mutina Boica

Un luogo magico dove chiunque può “entrare” nella storia, per sperimentare la vita, gli usi e i costumi dei popoli dell’età romana: in questa edizione, saranno presenti ben 22 gruppi di rievocazione storica tra celti, romani e greci, oltre 60 espositori nel mercato artigianale, 12 banchi alimentari e 16 appuntamenti tra concerti e spettacoli pensati per un pubblico di tutte le età.Mutina Boica si riconferma un evento dedicato alla promozione della storia antica del territorio in grado di catalizzare tutte le energie del mondo associativo legate alla rievocazione storica, e quest’anno si lascia ispirare dalla tradizione bardica orale e dai grandi temi che la attraversano.Il tema prescelto per questa edizione infatti è “Canti di bardi, guerrieri ed eroi” ed ecco allora che Achille e Cuchulain – l’eroe celtico per antonomasia – si rispecchiano nelle gesta, nelle avventure e nelle rispettive visioni del mondo, creando così un ponte tra quella cultura mediterranea greco-latina e quel mondo apparentemente perduto – quello celtico – che è alla base del programma di Mutina Boica.

Sul piano della rievocazione, la novità principale sarà la ricostruzione di un accampamento fortificato romano, un castrum, nel quale confluiranno tutti i gruppi storici romani, organizzando un percorso di visita.



«Mai come quest’anno – spiegano gli organizzatori - vogliamo guardare al mondo gallo-romano non solo come a una storia di conquiste e prevaricazioni, ma soprattutto come a una fusione di mitologie, di temi e di valori, a un mondo dove il canto dei bardi e le storie da raccontare erano più forti del dolore causato dagli uomini».



Grandi e piccini potranno attraversare gli accampamenti storici, accompagnati da rievocatori pronti a soddisfare ogni curiosità. Per i più piccoli saranno poi presenti le attività dedicate proposte dal gruppo “Le Schiere di Vertamo” nonché le narrazioni teatrali e i laboratori creativi sul tema della cosmogonia norrena proposti da Cajka Teatro.



In questa edizione, inoltre, centrale è il tema ambientale grazie ad una collaborazione pilota avviata con Hera e Last Minute Market: già plastic free da diversi anni, a fronte di 3.730 metri cubi d'acqua risparmiati nella scorsa edizione, l'equivalente di circa 7.500 bottigliette di plastica, e con una raccolta differenziata che nel 2021 è stata pari al 93,2% dei rifiuti prodotti di cui solo lo 0,28% di plastica, per il 2022 l’obiettivo di Mutina Boica è sperimentare un ulteriore abbattimento della produzione di rifiuti, attraverso il contenimento della produzione di rifiuti monouso.



Nelle prime due giornate del festival presso gli stand alimentari gestiti direttamente dall’organizzazione non verranno dunque utilizzate posate, piatti e bicchieri monouso in favore di posate lavabili e riutilizzabili; per tutta la durata della manifestazione, saranno presenti su tutta l'area del parco erogatori di acqua gratuita per il pubblico per evitare l'uso di bottigliette, e il pubblico è invitato a partecipare portando da casa le proprie borracce per l’acqua e i bicchieri riutilizzabili di Mutina Boica per le bevande. Tutti gli stand presenti, inoltre, non utilizzeranno plastica monouso. Inoltre, per il primo anno, sarà attivo il servizio “Doggy Bag” presso tutti gli stand alimentari, che consentirà di abbattere lo spreco di cibo; quest'ultima proposta, si inserisce all'interno della campagna nazionale per la diffusione della food-bag nella ristorazione lanciata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica.



Tra i numerosi appuntamenti, si segnalano lo spettacolo gladiatorio “Le porte del giudizio” a cura di Ars Dimicandi, che ripercorrerà non solo i giochi gladiatori classici ma anche la simbologia e la dimensione sacrale del rito del combattimento; lo spettacolo di ricostruzione storica “Il canto della Battaglia”, dove tutti i gruppi di rievocazione storica saranno impegnati a mettere in scena due episodi emblematici della conquista romana della Pianura Padana, ovvero l’agguato della Selva Litana e la battaglia di Mutina del 193 A.C. e gli spettacoli del Teatro Storico d’Azione con il loro irriverente e spensierato sguardo sulla vita e sulle vicende di alcuni grandi personaggi del mondo antico, tra cui Attila, Annibale e Scipione, Giulio Cesare, Spartaco.



Sempre denso e significativo sarà inoltre il programma musicale, con quattro concerti di alcune delle band più rinomate del panorama celtic-folk rock.