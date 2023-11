Caos in corso Adriano/Gallucci: clienti e commercianti si scagliano contro rapinatori, un minore straniero in questura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tutto parte intorno alle 18,30 quando scatta l'allarme a seguito di un tentativo di rapina denunciata da un gruppo di giovani ai danni di un ragazzo e messa a segno da un gruppo di ragazzi stranieri. Questi si sarebbero avvicinati al gruppo e preso di mira uno di loro avrebbero tentato di rapinatlo di cellulare e portafogli. Gli amici reagiscono e mettono in fuga gli aggressori. Interviene la squadra Volante che poco dopo blocca 4 ragazzi in Corso Adriano.

Tutti stranieri. Scattano gli accertamenti. Solo uno di loro, minore straniero di origine magrebina, viene indicato come l'autore della rapina rimasta tentata e sarà tradotto in questura. Ma è mentre si stanno svolgendo gli accertamenti che alcuni clienti e alcuni commercianti, presumibilmente esasperati dalle scorribande ormai quotidiane, dai danni e dai reati da parte di bande di giovani stranieri, decidono di farsi sentire e si scagliano a voce e poi fisicamente contro i presunti autori. Scatta un parapiglia che gli agenti arginano ed evitano che sfoci in uno scontro. Minuti di tensione, poi la situazione torna alla relativa normalità. Il giovane straniero identificato come l'aggressore viene accompagnato in questura per gli accertamenti e le verifiche del caso. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato per individuare, anche attraverso le immagini della videorveglianza della zona, gli altri componenti del gruppo criminale che hanno fatto perdere le proprie tracce.